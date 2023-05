Udinese-Napoli | 23 mila tifosi in coda per seguire il match sui maxi schermi del Maradona

(Di martedì 2 maggio 2023) Sono già 23.000 idelinsul sito Ticketone per acquistare il biglietto per vedere alildi giovedì sera trasui. Saranno otto quelli montati in direzione nei settori, più i due già tradizionalmente funzionanti in alto nello stadio. I biglietti costano 5 euro in tutti i settori e permetteranno aidi vivere insieme la serata del possibile scudetto aritmetico delche ha bisogno almeno di un punto a Udine, anche se può vincere il titolo già domani sera se la Lazio non batte il Sassuolo. La vendita è partita oggi dopo l’annuncio delallo stadio e fino alle 18 è permessa la vendita solo agli abbonati, mentre ...

