Udinese-Napoli | 1500 tifosi azzurri nel settore ospiti | si festeggerà a casa di Meret!

Commenta per primoè uno dei posticipi della 33ª giornata di campionato, la gara in programma giovedì 4 alle 20.45 sarà visibile in streaming su Dazn. Le probabili formazioni(3 - 5 - 1 - 1)...... Atalanta 55; Bologna e Fiorentina 45; Monza 44; Sassuolo 43; Torino e42; Salernitana 34; Empoli 32; Lecce 31; Spezia e Verona 27; Cremonese 20; Sampdoria 17 Perché la festa delè ...... il, che ha 18 punti di vantaggio sulla Lazio seconda in classifica, ha bisogno di un solo punto per vincere lo scudetto. Agli azzurri quindi basterebbe un pareggio contro l'nel turno ...

Un'ipotesi praticamente impossibile, ma che è l'unica che tiene ancora in piedi il discorso Scudetto. Il regolamento è cambiato rispetto al passato.Sandi Lovric, centrocampista dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Udinese Tonight: “Conosciamo la situazione, tutti noi giocatori abbiamo una sola cosa in testa: vogliamo vincere. Non im ...