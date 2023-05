Udinese | Collavino | “Partita contro il Napoli di giovedì sera sarà un bene per i tifosi”

(Di martedì 2 maggio 2023) Il match che può valere lo scudetto in casaquello del prossimo 3 maggiol’alla Dacia Arena. L’appuntamento poi fallitola Salernitana al Maradona non ha scalfito per nulla l’entusiasmo dello scudetto di tutti iche potrebbero vedersi rimandata la festa solo di qualche giorno. Lal’è stata confermata per(4 maggio alle 20.45). Su questo tema è intervenuto il direttore generale dell’Francoai microfoni di Sky Sport ha parlato della prossimail: “E’ stata confermata la ...

Le parole di Franco, direttore generale dell', sul futuro in panchina di Andrea Sottil per la prossima stagione Il direttore generale dell', Franco, ha parlato a TV12. PAROLE - "Con Sottil c'è un dialogo costante, un continuo confronto. Sta facendo bene, come dicevo in precedenza, ed anche la situazione contrattuale si ...Le parole di Franco, direttore generale dell', sul futuro in panchina di Andrea Sottil per la prossima stagione Il direttore generale dell', Franco, ha parlato a TV12. PAROLE - "Con Sottil c'è un dialogo costante, un continuo confronto. Sta facendo bene, come dicevo in precedenza, ed anche la situazione contrattuale si ...

Udinese, Collavino: "Partita col Napoli confermata a giovedì sera un bene per i tifosi" TUTTO mercato WEB

Il direttore generale dell'Udinese Franco Collavino si sarebbe espresso sulle condizioni del giocatore Gerard Deulofeu ...Per Gerard Deulofeu la stagione è praticamente finita: il direttore generale dell' Udinese Franco Collavino parlando a TV12 quasi esclude un rientro dell'attaccante spagnolo, fermo dopo l'intervento a ...