Udinese al lavoro per il Napoli | Sottil monitora Beto

Leggi su sportface

(Di martedì 2 maggio 2023) L’è alper la prossima giornata di campionato contro ilin un match che può consegnare lo scudetto agli uomini di Spalletti. Il fischio d’inizio è stato confermato per giovedì alle 20.45. I friulani vogliono confermarsi bestie nere delle big tra le mura amiche di una Dacia Arena che, stando alle attese, sarà occupata a metà da 10.000 napoletani. Andreaspera di recuperarein avanti, fuori nell’ultima gara per un colpo della strega. In un reparto già pesantemente condizionato dalle assenze di Deulofeu, Success e Pafundi, il tecnico incrocia le dita. Senza, è Nestorovski l’unica opzione in attacco. A prescindere da chi sarà il centravanti, Pereyra agirà sulla trequarti, mentre Thauvin è a disposizione per dare il suo contributo nel corso della ...