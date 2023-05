Ucraina | ultime notizie | Cina e India riconoscono «l’aggressione di Mosca» all’Onu

Leggi su ilsole24ore

(Di martedì 2 maggio 2023) Washington sostiene che negli ultimi 5 mesi 100mila soldati russi sono morti o rimasti feriti in. Secondo il portavoce del Cremlino Peskov sono «cifre prese assolutamente a casaccio». Tantoche Kiev dicono di non essere al corrente di una missione di pace del Vaticano. Un funzionario della presidenzaha detto di «non essere a conoscenza» di una mediazione della Santa Sede, e lo stesso ha detto e il portavoce del Cremlino Peskov. Il Papa, nel volo di ritorno da Budapest, aveva parlato di una missione riservata di pace per l’, senza fornire ulteriori dettagli