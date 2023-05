Ucraina | ultime notizie | Cina e India riconoscono «l’aggressione di Mosca» all’Onu Kiev | pronte 8 brigate per la controffensiva

(Di martedì 2 maggio 2023) Washington sostiene che negli ultimi 5 mesi 100mila soldati russi sono morti o rimasti feriti in. Secondo il portavoce del Cremlino Peskov sono «cifre prese assolutamente a casaccio». Tantochedicono di non essere al corrente di una missione di pace del Vaticano. Un funzionario della presidenzaha detto di «non essere a conoscenza» di una mediazione della Santa Sede, e lo stesso ha detto e il portavoce del Cremlino Peskov. Il Papa, nel volo di ritorno da Budapest, aveva parlato di una missione riservata di pace per l’, senza fornire ulteriori dettagli

... entrambi hanno detto di non sapere nulla di quella missione per la pace indi cui aveva ... Intanto si fanno i conti dei morti nei bombardamenti delle24 ore: l'amministrazione della ...Secondo gli Stati Uniti l'attacco russo nell'orientale è 'fallito'Per il consigliere di Zelensky, gli ultimi attacchi missilistici erano volti a testare se l'sia in grado di difendere il suo spazio aereo. 2023 - 05 - 02 12:26:49 Intelligence Gb: "Russia a ...

Guerra Ucraina Russia, news di oggi. Kiev e Cremlino smentiscono mediazione vaticana. LIVE Sky Tg24

mentre si aspetta a questo punto l'ormai famosa controffensiva ucraina di primavera, forse decisiva per le sorti del conflitto. Il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale americano, John ...(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Cina e India, finora contrarie a condannare Mosca per l'invasione dell'Ucraina, hanno votato una risoluzione dell'Assemblea generale dell'Onu relativa ai rapporti tra le Nazion ...