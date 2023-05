Ucraina-Russia | mediazione del Vaticano? Il clamoroso giallo sulle parole del Papa

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 2 maggio 2023) Roma, 2 mag – Sulla presuntadelper porre fine al conflitto tra, si fa un gran parlare da circa 48 ore. Comprensibile, perché proprioFrancesco ha lasciato intendere che la Santa Sede sta lavorando in tal senso. “Sono disposto a fare tutto quello che si deve fare. Anche adesso è in corso una missione, ma ancora non è pubblica. Quando sarà pubblica la dirò”, ha detto il Pontefice durante il volo di ritorno da Budapest, parlando con i giornalisti.che inevitabilmente alla stampa italiana erano suonate subito come un annuncio esplicito, della serie: è in corso una sorta di negoziato, portato avanti dal. Un po’ tutti si sono chiesti allora su quali basi e in che modo la Santa Sede prova a giocarsi le sue carte ...