Ucraina-Russia e mediazione Vaticano | Mosca come Kiev | Non si sa nulla

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 maggio 2023), 2 mag.(Adnkronos) - Il Cremlino non è a conoscenza di una iniziativa di pace delper mettere fine alla guerra in, iniziativa cui aveva accennato domenica il Papa sul volo che lo riportava a Roma dopo il viaggio in Ungheria. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov nel corso di una conferenza stampa. "No. Non si sa", ha detto Peskov rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla missione vaticana. Ieri anche l'aveva detto di non essere al corrente di alcunadelper una soluzione del conflitto con la: "GERMANIA SEMPRE PIÙ COINVOLTA" - Secondo il Cremlino, "il coinvolgimento della Germania nel conflitto incresce ogni giorno ...