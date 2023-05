Ucraina | Putin inaugura la nuova rete di tram a Mariupol | Zelensky | Possiamo vincere | obiettivo liberare tutto il Paese

... con una cerimonia in videoconferenza, la nuova rete di tram costruita a Mariupol, la città nel sud - est dell'conquistata lo scorso anno dai russi. La Russia, ha detto, citato dalla ...... la città nel sud - est dell'conquistata lo scorso anno dai russi. La Russia, ha detto, citato dalla Tass, non risparmierà alcuno sforzo per riportare alla normalità la vita nelle ...... la città nel sud - est dell'conquistata lo scorso anno dai russi. La Russia, ha detto, citato dalla Tass, non risparmierà alcuno sforzo per riportare alla normalità la vita nelle ...

Guerra Ucraina, Gb: “Russia ha costruito fortificazioni mai viste in aree occupate” Sky Tg24

La guerra in Ucraina giunge al giorno 433. Dall'inizio del conflitto i russi hanno ucciso 478 bambini e più di 960 sono stati feriti a vario livello, secondo l'ufficio del procuratore generale ucraino ...Il presidente russo Vladimir Putin ha inaugurato oggi con una cerimonia in videoconferenza la nuova rete di tram costruita a Mariupol, la città nel sud-est dell'Ucraina conquistata lo scorso anno dai ...