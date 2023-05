Ucraina | Mosca | ' attentato a Melitopol contro funzionario russo amministrazione Zaporizhzhia'

... militare delle forze russe, "ha aiutato il regime russo e ha soppresso i movimenti di resistenza" nelle zone di Kherson e Mykolaiv, "consigliando le truppe disulle tattiche da ...Alle Nazioni Unite la Cina ha votato una risoluzione in cui si parla di 'aggressione' della Russia all'. È rottura tra Pechino eTroppo presto per dirlo. Ecco perché Il 26 aprile scorso la Cina ha votato a favore di una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella quale ...: "Germania sempre più coivolta" Secondo il Cremlino, " il coinvolgimento della Germania nel conflitto incresce ogni giorno di più " e le armi inviate all'" sono già usate per ...

Mosca: ordigno sui binari, deragliato un treno nella regione di Bryansk Agenzia ANSA

Mosca, 2 mag. (Adnkronos) – Il Comitato investigativo della Federazione Russa ha reso noto che è stato compiuto un attentato a Melitopol contro il vice capo del ministero dell’Interno della regione di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...