Ucraina | missione di pace del Vaticano Kiev e Mosca | “Non sappiamo niente”

(Di martedì 2 maggio 2023) Papa Francesco, tornando dall'Ungheria, aveva parlato di una possibiledivaticana per l'. Ma oggi, 2 maggio 2023, sia dache dasi sono levate voci stupite: nessuno sa nulla

Nessunadi pace: stangata sul Papa da Russia eSia il governo ucraino che quello russo dicono di non essere a conoscenza di unadi pace della Santa Sede. Secondo gli Stati Uniti l'attacco russo nell'orientale è 'fallito'Papa Francesco di ritorno dall'Ungheria: "Inè in corso unadi pace, ne parlerò quando sarà pubblica" Su una cosa Kiev e Mosca si dicono d'accordo: entrambi hanno detto di non sapere ...

'Kiev dice di non sapere di una missione di pace del Vaticano' Agenzia ANSA

Papa Francesco, tornando dall’Ungheria, aveva parlato di una possibile missione di pace vaticana per l’Ucraina. Ma oggi, 2 maggio 2023, sia da Kiev che da Mosca si sono levate voci ...Il Papa ha detto che esiste una missione riservata della Santa Sede per l'Ucraina. Anche Kiev dice di non sapere nulla (ANSA) ...