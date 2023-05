Ucraina | la diretta – Kiev | “Non ci risulta alcuna mediazione del Vaticano” Il ministro della Difesa | “Controffensiva in dirittura d’arrivo”

Circa la metà delle morti apparterrebbero al Gruppo Wagner, ha detto Kirby, aggiungendo che l'offensiva russa su Bakhmut, nella regione orientaledel Donbass, è 'in stallo' ed è 'fallita'. ...Intanto ieri la Russia ha lanciato un nuovo round di attacchi missilistici in tutta l', con dozzine di vittime segnalate a Kherson e Dnipropetrovsk. E ha sostituito il suo principale ...Secondo gli Stati Uniti l'attacco russo nell'orientale è 'fallito', con la Casa Bianca che stima in 20mila i morti tra le truppe russe da dicembre, e almeno 100mila perdite in totale. Almeno 2 persone sono morte e 40 sono rimaste ferite, ...

Guerra Ucraina Russia, news. Kiev prepara controffensiva, Zelensky: avanti senza F16 Sky Tg24

Kiev, 2 maggio 2023 – Ancora morti in Ucraina per un attacco missilistico russo, avvenuto nella notte a Pavlohrad nell'Oblast di Dnipropetrovsk. Il bilancio parla di due morti e 40 feriti, tra i quali ...È di 2 morti e 40 feriti, tra cui 5 bambini, il bilancio dell'attacco russo di ieri notte su Pavlohrad, nell'oblast di Dnipro. Secondo gli Usa l'offensiva di Mosca ...