Ucraina | Kiev | ' formate 8 brigate d' assalto con 40mila soldati per controffensiva'

(Di martedì 2 maggio 2023), 2 mag. (Adnkronos) - Sono stateotto nuovediucraini per prendere parte a una futura. Lo ha annunciato il ministro degli Interni ucraino Ihor Klymenko, tra crescenti speculazioni sui tempi e sulla possibilità di riuscire a infliggere una grave sconfitta all'esercito russo. "Le primed'comprendono fino a 40.000", ha detto il ministro, aggiungendo che i militari avrebbero bisogno di ulteriore addestramento prima di essere pronti a prendere parte ai combattimenti. Il processo di addestramento richiederà altre due o tre settimane prima che le truppe possano essere impiegate "in operazioni di carattere offensivo", ha detto ancora il ministro.

... 130mila soldati morti" - VIDEO 02 mag 10:23, 478 bambini uccisi dall'inizio della guerra: 960 feriti Dall'inizio della guerra i russi hanno ucciso 478 bambini in. Lo afferma l'ufficio ...Se ne dicono sicuri gli Usa, mentre si aspetta a questo punto l'ormai famosa controffensivadi primavera, forse decisiva per le sorti del conflitto. Il portavoce del Consiglio per la ...... alimentando tutte le linee di montaggio realizzate dal governo di: dagli ordigni dell'... l'impianto si era occupato pure di smantellare i missili intercontinentali sovietici rimasti in...

Ucraina, l'Italia fornisce 20 obici ma non funzionano e devono rientrare. La beffa svelata al Financial Times da un consigliere di Kiev: Armi a Kiev, scaricabarile del ministero della Difesa: "L'invio ...