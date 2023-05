Ucraina | esplosione in ex centro addestramento guardie frontaliere in Crimea

(Di martedì 2 maggio 2023) Mosca, 2 mag. (Adnkronos) - I canali Telegram russi hanno riportato un'nellaoccupata dai russi. L', precedentemente localizzata a Sebastopoli, sarebbe invece avvenuta in una ex base diper ledi frontiera vicino al villaggio di Shkolnoye, a pochi chilometri dall'aeroporto di Simferopol, secondo Radio Free Europe/Radio Liberty.

... non lontano da Dnipro, provocando un'colossale: c'è stata una colonna di fuoco ... l'impianto si era occupato pure di smantellare i missili intercontinentali sovietici rimasti in......24 Il comandante delle forze armate di Kiev fa visita all'esercito a Bakhmut 10:18 Russia: "Ripristinata circolazione treni in regione Bryansk dopo" 00:21, Casa Bianca: "In 5 mesi ...Questadell'attività cerebrale, ipotizza il team, potrebbe far parte di una modalità di ...per promuovere l'Italia della Venere influencer è una sfilza di errori Un anno di guerra in...

Kuleba: parlare meno e lavorare di più per la controffensiva. Von der Leyen: produrre più munizioni - Cina e India riconoscono “l'aggressione russa” all'Onu - Cina e India riconoscono “l'aggressione russa” all'Onu RaiNews

Mosca, 2 mag. (Adnkronos) – I canali Telegram russi hanno riportato un’esplosione nella Crimea occupata dai russi. L’esplosione, precedentemente localizzata a Sebastopoli, sarebbe invece avvenuta in u ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...