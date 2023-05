Ucraina | dopo il piano di pace e la telefonata a Zelensky | non è detto che Xi Jinping esca dall’ambiguità

(Di martedì 2 maggio 2023) Secondo Evgheny Prigozhin, padre-padrone dei tristemente famosi mercenari della Wagner che ogni giorno lancia annunci intimidatori e improbabili ultimatum per terrorizzare il fronte nemico dell’Occidente e allertare quello interno, sempre meno monolitico, del dispotismo putiniano, le prossime date cruciali della guerra dovrebbero essere due: il 9 maggio termine ultimo per la caduta di Bakhmut, ennesimo trofeo di annientamento in occasione della ricorrenza della “guerra patriottica”, e il 15 maggio come inizio della controffensiva. Contestualmente l’ex galeotto – da cui dipende sempre di più l’esito di quella che doveva essere l’operazione speciale-lampo per la “denazificazione” e che si è trasformataoltre 14 mesi in un’umiliazione senza riscatto per l’aggressore – minaccia di ritirare i suoi mercenari a causa “di perdite che sarebbero ...

... 'Tutti dicono pace ma aggiungono che bisogna vincere per fare la pace, volere la pacela ... ce l'ha con il ministro della difesa Crosetto reo di aver mandato armi per difendere l', ma non ...... questi non sarebbero stati particolarmente drammatici se fossero stati bilanciati da una vittoria fulminea in. Un anno, invece, non solo di questa vittoria militare non vi è una ...Si era ipotizzato anche il caso diplomatico per via delle tensioni dell'Italia con Moscal'invasione dell'e le sanzioni del mondo occidentale. "È successo l'imprevedibile sulla mia ...

Ucraina: dopo il piano di pace e la telefonata a Zelensky, non è detto che Xi Jinping esca… Il Fatto Quotidiano

Il ministro replica alle accuse lanciate dal fisico durante il 1° maggio: "Lo inviterò a pranzo" "Inviterò a pranzo il professor Rovelli così la prossima volta che parlerà di me lo farà avendo conosci ...Si aggrava la crisi umanitaria in Sudan, un leader palestinese muore in carcere per sciopero della fame, nuovo presidente in Paraguay, sceneggiatori in sciopero a Hollywood. Leggi ...