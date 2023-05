Turismo a Bergamo | il primo trimestre 2023 “sfonda” il record | è effetto Capitale della Cultura in città +21%

Leggi su bergamonews

(Di martedì 2 maggio 2023). Dopo un 2022 nel quale i flussi dei visitatori sono tornati ai livelli pre-pandemia, ilsi preannuncia un anno importante per il settore turistico del territorio bergamasco: è quanto emerge dall’ultima ricognizione svolta da Visit, l’Agenzia per lo sviluppo e la Promozione TuristicaProvincia di, che da qualche anno ha raffinato le proprie analisi statistiche grazie al Tourist Data Hub. L’elemento forse più rilevante riguarda ildell’anno, nel quale si registra +38% di arrivi e +33% di presenze rispetto al 2022, mentre le occupazioni delle camere a Pasqua sono risultate in crescita del 2,8% così come quelle per il ponte del 25 aprile (+7,2%) e le prenotazioni per il periodo estivo ...