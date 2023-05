Tumori | parrucche alle donne che fanno chemioterapia Il contributo della Regione Toscana

Leggi su firenzepost

(Di martedì 2 maggio 2023) La giunta regionaleconferma ileconomico per l’acquisto dia favore delleche soffrono di alopecia legata a trattamenti di, necessari per contrastare un tumore, oppure conseguente ad altre patologie. Trecento euro l’anno per chi ne avrà bisogno per un periodo di tempo limitato: 900 per chi ne sarà costretta a far uso in modo continuativo, anche tutta la vita