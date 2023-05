Tumori | 13 maggio Oral cancer day per promuovere diagnosi precoce e prevenzione

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 maggio 2023) Roma, 2 mag. (Adnkronos Salute) - "Gli italiani si recano meno frequentemente dal dentista. Rinunciano ai controlli e non solo alle cure in ambito pubblico e privato per effetto della minore capacità di spesa. Inoltre, in aggiunta al fumo e all'alcol, si fa strada prepotentemente il ruolo del Papillomavirus (Hpv) soprattutto nei giovani: più del 20% dei casi di cancroe originano da questo agente etiologico". Lo sottolinea Evangelista Giovanni Mancini, presidente della Fondazione Andi onlus, per evidenziare come iniziative quali l'day - che torna sabato 13nelle piazze italiane - siano ancora necessarie "dopo più di 16 anni di impegno per sensibilizzare i cittadini italiani e attivare gli odontoiatri a essere sempre più efficaci nelladel cancro ...