Tumori | 13 maggio Oral cancer day per promuovere diagnosi precoce e prevenzione

(Di martedì 2 maggio 2023) Roma, 2 mag. (Adnkronos Salute) - "Gli italiani si recano meno frequentemente dal dentista. Rinunciano ai controlli e non solo alle cure in ambito pubblico e privato per effetto della minore capacità di spesa. Inoltre, in aggiunta al fumo e all'alcol, si fa strada prepotentemente il ruolo del Papillomavirus (Hpv) soprattutto nei giovani: più del 20% dei casi di cancroe originano da questo agente etiologico". Lo sottolinea Evangelista Giovanni Mancini, presidente della Fondazione Andi onlus, per evidenziare come iniziative quali l'day - che torna sabato 13nelle piazze italiane - siano ancora necessarie "dopo più di 16 anni di impegno per sensibilizzare i cittadini italiani e attivare gli odontoiatri a essere sempre più efficaci nelladel cancro ...

A 'Napule...' abbiamo riportato che nel bambino l'origine deiha una grande componente ... 'Sembra strano parlare adi influenza ma I giochi si fanno adesso - ha sottolineato Giorgio ...La Giunta comunale ha approvato oggi, 2, l'assegnazione di un immobile di proprietà comunale ... La protonterapia è una struttura altamente specialistica che cura iavvalendosi di una ...... premiati due giovani toscani 7 Luglio 2022 Pole il cous cous battere la tagliatella ai funghi A Sesto arriva il 'Masterchef' dei richiedenti asilo 252018 A Capannori il convegno sui...

Tumori, 13 maggio Oral cancer day per promuovere diagnosi ... Adnkronos

Roma, 2 mag. (Adnkronos Salute) - "Gli italiani si recano meno frequentemente dal dentista. Rinunciano ai controlli e non solo alle cure in ambito pubblico e privato per effetto della minore capacità ...Duro atto di accusa del comitato Mamme per la salute e per l’ambiente di Venafro. In un loro comunicato accusano la Regione di non aver ancora fatto nulla per l’attivazione del Registro dei tumori. Sc ...