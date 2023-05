Tumore alla prostata | il nuovo farmaco evita la castrazione farmacologica

Fedez operato di nuovopancia ' Questo perché durante l'operazione mi si erano aperti dei punti e avevo dei buchi sulla pancia. Me la sono fatta sistemare e oggi tolgo i punti, finalmente avrò ...L'annuncio della malattia con un video drammatico a metà marzo, l'intevento in ospedale per la rimozione del, i giorni di degenza e di terapia, la fatica, le lacrime, la rabbia. Poi il ritorno ......terapia e i momenti di down che possono esserci in un rapporto e il difficile periodo legato...dei suoi problemi di salute fisica legati al mancato superamento del trauma della scoperta del

Tumore prostata, cura è efficace anche senza castrazione - Salute ... Agenzia ANSA

Nuove speranze di guarire definitivamente dal tumore alla prostata e con minori effetti collaterali rispetto alle pratiche utilizzate finora: ecco il nuovo farmaco e la spiegazione dell'esperto ...Si tratta di una realtà consolidata, alla quale si rivolge un numero sempre crescente di malati di tumore con l’obiettivo di migliorare il benessere dopo la diagnosi ed ottenere maggiori informazioni ...