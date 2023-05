Tuffi | sei azzurri a Montreal | assenti Bertocchi e Santoro

Leggi su sportface

(Di martedì 2 maggio 2023) In quel di, in Canada, si terrà la prossima tappa del Aquatics Diving World Cup (5-7 maggio) che vedrà i principali tuffatori del mondo arrivare e gareggiare. Anche la nostra Nazionale parteciperà alle diverse gare nella due giorni di, con duedi lusso però: infatti, non saranno delle gare Elenae e Matteo. Per laassenza dovuta al periodo di convalescenza dopo l’infortunio alla schiena. Per, invece, impegni con la Nazionale giovanile. Saranno comunque sei gliche sono sbarcati anelle ore scorse: Maia Biginelli (Fiamme Oro), Sarah Jodoin di Maria (Marina Militare/MR Sport F.lli Marconi), Lorenzo Marsaglia (Marina Militare/CC Aniene), Chiara Pellacani (Fiamme ...