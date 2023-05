TS – Vinsi il primo trofeo di Agnelli | sono grato

Leggi su justcalcio

(Di martedì 2 maggio 2023) 2023-05-02 15:38:02 Calciomercato, dalla redazione piemontese di TS: Il Lecce, dopo la vittoria contro l’Udinese, si prepara ad affrontare la trasferta di Torino contro la Juventus del turno infrasettimanale, in programma mercoledì 3 maggio alle ore 18. Alla vigilia della gara ha parlato in conferenza Marco Baroni. L’allenatore dei pugliesi ha voluto ricordare il suo periodo in bianconero: “Sarò sempre riconoscente ai bianconeri, quando arrivai nel settore giovanileildell’eracon la Primavera”. Juventus-Lecce, le parole di Baroni Marco Baroni ha analizzato la prossima partita contro la Juventus: “Vogliamo scrivere una pagina di storia e trovare punti importanti per la salvezza. A Torino ce la giocheremo a viso aperto e non voglio parlare di turnover visto il livello raggiunto dal ...