Trovato morto legato in casa | fermato un sospettato in Romania

(Di martedì 2 maggio 2023) Sarebbe statoinun uomoper la morte di Alessandro Gozzoli, 40enne originario di Bazzano, in provincia di Bologna,senza vita nella sua abitazione a Casinalbo, in ...

Sarebbe stato fermato in Romania un uomo sospettato per la morte di Alessandro Gozzoli, 40enne originario di Bazzano, in provincia di Bologna,senza vita nella sua abitazione a Casinalbo, in provincia di Modena, lo scorso 10 marzo. Gozzoli era legato al letto e gli era stata rubata l'auto, poi ritrovata, e altri oggetti erano spariti ...Secondo l'autorità responsabile delle prigioni israeliane Adnan è "statoprivo di sensi nella sua cella nelle prime ore del mattino" dopodiché è stato dichiaratoin ospedale. Due ...Il mistero dell'orso M62Mentre Jj4 al momento è salva, un altro orso, M62 , è stato traovatoin una zona tra il lago di Molveno e San Lorenzo Dorsino in Trentino, da un gruppo di ...

Trovato morto in casa a Sassari dopo giorni: giallo sul decesso di un 54enne, morto di stenti anche il cane Virgilio Notizie

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Il Tar del Trento ha sospeso il decreto per l'abbattimento firmato dal presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti ...