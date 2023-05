Treviso | due ragazzi mettono la moto in vendita ma fanno un ultimo giro e perdono la vita in un incidente

(Di martedì 2 maggio 2023) Avevano messo lain, ma volevano fare unin sella: una coppia di fidanzati, Nicole Rebecca Gaia Bellusci, 24 anni e Antonio Cerruti, 31 anni, hanno perso lain unstradale nel pomeriggio di sabato 29 aprile a Volpago del Montello, in provincia di. I due si trovavano a bordo di una Ducati Hypermotard, messa indalla ragazza esattamente due giorni prima della tragedia. Laha sbandato in una curva di una strada provinciale e si è schiantata contro un palo del telefono: a causa dell’impatto, sia il conducente che il passeggero sono morti sul colpo. Unche si è rivelato fatale. In corso le indagini da parte dei carabinieri della ...

