“Tre spine nel cuore” | il nuovo libro di Marilena Metelli

(Di martedì 2 maggio 2023) Amore e sogni : “Trenel” è ilromanzo diche racconta la storia di Monica, una donna a cui la vita ha regalato tanto: un bel marito, una bella casa, due bambine meravigliose, e il lavoro del marito che le garantisce un elevato tenore di vita, senza che sia costretta ad andare a lavorare. Monica si riteneva davvero fortunata, ed era convinta che non le mancasse niente, che non potesse lamentarsi, fino a quando non ha conosciuto Domenico. L’uomo le ha spalancato le porte di un sogno che lei non aveva mai avuto il coraggio di formulare, nemmeno con sé stessa. Ora che lo ha potuto assaggiare, capisce di averlo sempre desiderato, e di averne sempre avuto bisogno. Per inseguire il suo sogno, Monica è disposta a tutto. L’autrice: chi è...