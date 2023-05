Travolto dalla piena del torrente | si rifugia sul tettuccio del suo furgoncino

(Di martedì 2 maggio 2023) Tragedia sfiorata in provincia di Reggio Emilia, dove un uomo è statodall’onda didelQuaresimo, nella frazione di San Bartolomeo. Il malcapitato era nel suo, rapidamente sommerso dall'acqua. È riuscito a uscire dal mezzo e salire sul. In suo aiuto...

... a causa delle piogge abbondanti, hail mezzo, trascinandolo per diversi metri. Il ...del fuoco reggiani sono intervenuti altre 5 volte per piccoli interventi di allagamento causati...... unica squadra che potrebbe ancora raggiungerli in classifica a due turnifine del campionato. il subentrato Fabris vieneda Caio Vinicius Pirana in uscita, e il direttore di gara ...Andrea Agnelli, nel suo momento più difficile,dagli scandali societari alla Juve, durante ... Andrea Agnelli: il presente "inibito" e il futuro lontanoJuve e dal calcio. La sua ...

Furgone travolto dalla piena del Rio Quaresimo: conducente salvato ... Stampa Reggiana

Reggio Emilia, 2 maggio 2023 – Attimi di paura per il conducente di un furgone che questa mattina, verso le 8, è stato travolto dall’onda di piena del torrente Quaresimo, nella frazione di San Bartol ...Il vulcano Kolumbo al momento è tranquillo, ma se si risvegliasse potrebbe causare un’eruzione tale da spazzare via Santorini.