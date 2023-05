Trattative fallite | inizia lo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood

(Di martedì 2 maggio 2023) Nella giornata di ieri, la Writers Guild of America (WGA) ha annunciato loprevisto per il 2 Maggio 2023. Si tratta di un evento poco frequente e legato a rivendicazioni insoddisfatte. Al momento, non si è a conoscenza della durata della manifestazione, però, probabilmente, avrà delle forti conseguenze fin da subito. I primi programmi a essere coinvolti saranno i talk show statunitensi. Con il passare del tempo, i problemi investiranno anche altri ambiti, come quello delle serie tv. Il desiderio dei diretti interessati è quello di ottenere un aumento di stipendio. Negli ultimi anni, infatti, il loro lavoro è stato sottoposto a modifiche importanti che hanno inciso profondamente sui ricavati. Unoelementi che ha contribuito a questi cambiamenti è stato lo sviluppo delle piattaforme ...

Le trattative con gli studios, iniziate a marzo, in vista della scadenza del contratto collettivo della categoria (il 2 maggio appunto) sono fallite. L'ultima volta che gli sceneggiatori sono scesi in sciopero, nel 2007, hanno abbandonato penne e tastiere per 100 giorni e hanno causato all'industria dell'intrattenimento di Los Angeles perdite significative.

Per la prima volta in oltre 15 anni gli sceneggiatori di Hollywood scioperano. La Writers Guild of America ha indetto uno sciopero dopo che i rappresentanti degli studi di Hollywood hanno rivelato che le trattative tra gli sceneggiatori della WGA e i produttori di Hollywood sono fallite.