Trasporti pubblici a Napoli durante la festa scudetto | sorgono problemi | le parole dell’assessore Cosenza

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 2 maggio 2023) La città disi prepara (nuovamente) all’eventualeche potrebbe scoppiare in città nei prossimi giorni. Il Comune si sta preparando in vista di mercoledì e giovedì e ha intenzione di potenziare i servizi. Curva A Maradona A proposito dei varideiavvenuti domenica in occasione di-Salernitana, ha parlato Edoardo, assessore alla mobilità del Comune di, ai microfoni di Radio Kiss Kiss. I disagi sulla Linea 2 sono di responsabilità delle Ferrovie dello Stato. I bus non sono passati perché è difficile farli camminare in una zona gremita di gente. Capisco le lamentele ma non è tutta colpa del Comune di ...