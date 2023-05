Una gitazoo si è trasformata inper la famiglia di Hamada Iqtiet. Il bambino pallestinese di appena 6 anni è morto sbranato da un leone tenuto in cattività nel parco Asdaa a Khan Younis, una ......che il festeggiamento per lo scudetto (matematico o sospeso poco importa) finisse in. Dia ... Lui è rimasto in stazione per prendere la metro e andare subitostadio, io invece ho voluto ...nel parco di Asdaa, a Khan Younis nella Striscia di Gaza, dove un bambino palestinese di 6 ... la vittima di questo tragico incidente è Hamada Iqtiet, bimbo di 6 anni che si trovavazoo ...

Tragedia allo zoo, un bambino di sei anni è morto sbranato da un leone sotto gli occhi dei familiari Tiscali Notizie

Una gita allo zoo si è trasformata in tragedia per la famiglia di Hamada Iqtiet. Il bambino pallestinese di appena 6 anni è morto sbranato da ...Il piccolo Hamada Iqtiet, 6 anni, stava facendo una gita allo zoo con i genitori quando, ad un certo punto, si è avvicinato al recinto dei leoni, ha trovato un pertugio da cui si è infilato all’intern ...