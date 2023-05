Traffico Roma del 02-05-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 maggio 2023) LuceverdeBuonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani per un veicolo in fiamme sulla tangenziale alla Galleria della Nuova Circonvallazione interna chiusa la rampa di uscita per la stazione Tiburtina e sulla tangenziale code perverso San Giovanni da Corso di Francia la Salaria e tra Nomentana e lo svincolo A24 fino a tratti anche in direzione lo stadio Olimpico tra Nomentana Salariaintenso con e rallentamenti e code a tratti sul Raccordo Anulare lungo le due carreggiate spostamenti comunque penalizzati dal maltempo piogge sparse un po’ su tutta la capitale a Monteverde chiusa da questa mattina a via Palasciano per il dissesto della strada a Corso Francia da ieri lavori in via Nicaragua con chiusura in fascia oraria 10 16 e questo fino al 12 Maggio per il trasporto ferroviario sulla linea ...