Traffico Roma del 02-05-2023 ore 13 | 30

(Di martedì 2 maggio 2023) Luceverdedal trovato il nuovo aggiornamento da Simone a Cerchiara sul tratto Urbano della A24 rallentato ilin uscita dalungo la complanare verso raccordo anulare sul viale Castro Pretorio funziona un incidente all’altezza di via San Martino della Battaglia sul lungotevere rallentamenti in zona Trastevere direzione Porta Portese a Monteverde chiusa via Palasciano per il dissesto della strada a Corso lavori in via Nicaragua e chiusura alfino alle 16 con questo è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità