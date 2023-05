Traffico Roma del 02-05-2023 ore 12 | 30

(Di martedì 2 maggio 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

...certi versi non sono diverso dal bambino che stava seduto vicino a un albero a guardare il...meno confidenziale quando ieri sei salito sul palco del Concerto del Primo Maggio di... Ho ...Al vaglio nuovo piano, eventuale maxi - schermo al Maradona per la gara di Udine e orario e data rientro giocatori dalla trasferta in Friuli.... con stop ai mezzi pubblici nelle principali città italiane, incrementando così il... Invece, a Milano lo sciopero è previsto dalle 8.45 alle 12.45, adalle 8.30 alle 12.30, mentre a ...

Traffico Roma del 02-05-2023 ore 10:00 RomaDailyNews

Dalle logiche permeanti l’attività delle mafie internazionali che gestiscono i traffici illegali nel bacino del Mediterraneo, tra cui le tratte migratorie, simili a quelle delle mafie italiane autrici ...Traffico in tilt sull'autostrada A4 Milano - Brescia. Un camion ha perso il carico e un tratto di strada è stato chiuso.