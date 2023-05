Trading e tecnologia possono essere un incrocio perverso | tre pericoli da cui guardarsi

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 2 maggio 2023) Scopriamo i 3 motivi per i quali l’incontro trapuò portare a rischi pesanti per l’investitore. Iloggi è un’attività diffusa perché si può fare comodamente dal cellulare. Fino a qualche anno fa per comprare e vendere azioni oppure obbligazioni bisognava andare in banca e compilare vari moduli. Oggi la stessa cosa si può fare cliccando sul proprio smartphone come se fosse un like messo ad un video di YouTube. I rischi di– ilove.itLaha cambiato la nostra vita e i vantaggi e gli svantaggi di questa rivoluzione si intrecciano in modo alle volte difficilmente identificabile. In questo articolo vedremo perché l’trapuò ...