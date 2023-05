Toyota Prius 2023 - La Prius sbarca in Italia solo plug-in | prezzi e allestimenti

Italpress Al via gli ordini della nuovaPlug - in Italpress No Smog Mobility torna a Palermo il 18 e 19 ottobre Italpress Mazda estende la garanzia a 6 anni o 150.000 chilometri Italpress Per Kia doppia vittoria agli iF Design ...La nuovaè pronta ad arrivare sulle strade italiane. Presentata lo scorso 5 dicembre, ora è ordinabile presso le concessionarie del marchio giapponese in Italia. Mentre le prime consegne sono ...Con la nuova generazione, lastacca col passato, anche dal punto di vista dei prezzi. Perché ora è solo ibrida plug - in e in Italia non sarà più disponibile la versione full hybrid tanto amata da una buona fetta di ...

I prezzi della nuova Toyota Prius Motor1 Italia

La nuova Toyota Prius Plug-in, svelata in anteprima europea lo scorso 5 dicembre 2022, è ordinabile da poche ore presso le concessionarie italiane di Toyota. Come pioniera di nuove tecnologie, la Priu ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...