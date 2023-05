Leggi su quattroruote

(Di martedì 2 maggio 2023) "Incrediamo che vincere la sfida nel raggiungimento della neutralità carbonica sia fondamentale per garantire un futuro di prosperità al nostro pianeta. In qualità di leader da 25 anni nel campo dell'elettrificazione, dimostriamo da sempre un impegno straordinario nell'immaginare e sviluppare quanto necessario per riuscire in questa sfida. Tutto ciò attraverso il nostro costante contributo alla realizzazione di una società sostenibile e inclusiva, grazie a soluzioni di mobilità innovative ed elettrificate e a nuovi servizi, per consentire a tutti di muoversi senza barriere e limitazioni, in totale sicurezza e rispetto per l'ambiente, senza lasciare indietro nessuno". Luigi Ksawery Luca', amministratore delegato della filiale italiana del colosso giapponese, fissa gli obiettivi green in occasione di Let's go Beyond, evento dedicato alla presentazione ...