Toyota - La nuova Prius sbarca in Italia solo plug-in | prezzi e allestimenti

LaPrius Plug - in 2023 , svelata in anteprima europea lo scorso dicembre, è ora ordinabile. Come pioniera di nuove tecnologie, la Prius ha sempre ispirato il futuro di altri modelli e la ...Chi l'avrebbe mai detto che una delle auto più interessanti del 2023 sarebbe stata laPrius Nonostante il grande successo diPrius, la cui prima generazione risale ormai al lontano 1997, quest'auto ha sempre avuto la nomea di essere incredibilmente efficiente dal ...La prima notizia è chePrius , dopo la fase di pre - lancio , è ora ordinabile a tutti gli effetti. Le prenotazioni sono ufficialmente aperte dal 2 maggio scorso, l'arrivo in concessionaria e le prime consegne ...

T oyota ha svelato la nuova generazione della Prius lo scorso 5 dicembre e, da oggi, è ordinabile presso le concessionarie Toyota del territorio italiano . La nuova Toyota Prius sarà disponibile con s ...Toyota Prius torna in una nuova versione 2023: design più accattivante e motore da ibrida plug-in per consumi ridottissimi.