(Di martedì 2 maggio 2023) La gravidanza indesiderata costerà alla AslSud Est, un totale di 135mila euro in assegni mensili da 450 euro per ildella, fino ai 25 anni di età. La decisione del ...

La gravidanza indesiderata costerà alla Asl Sud Est, un totale di 135mila euro in assegni mensili da 450 euro per il mantenimento della bambina, fino ai 25 anni di età. La decisione del tribunale L'avvocato Paolo Persello, che ...

Toscana, Asl condannata al mantenimento di una bambina nata dopo un intervento sulla madre TGCOM

La madre si era sottoposta alla legatura delle tube dopo il terzo parto ma dopo due anni è ugualmente rimasta incinta. Ora la famiglia riceverà dalla Asl Toscana, 450 euro al mese per il mantenimento ...L'Asl Toscana sud est ha presentato il progetto della Casa di Comunità a Massa Marittima, in provincia di Grosseto ...