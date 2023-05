Torna Uomini e Donne | anticipazioni puntata oggi 2 maggio 2023 | ancora show Tina vs Elio

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 2 maggio 2023)pomeriggio, martedì 2, alle 14.45 in punto su Canale 5in onda, che lunedì non è andato in onda per via della festività del primo. Nellaodierna a tenere un banco sarannouna volta le vicende del trono over, in particolar modo una nuova lite traCipollari edServo, se possibilepiù feroce della prima. L’opinionista, infatti, è parsa tutt’altro che preoccupata da un’eventuale querela da parte dell’uomo, ed èta all’attacco prendendo in giro il cavaliere sullo scarso appeal esercitato sulle, nella ...