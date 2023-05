Torna a crescere l' inflazione | +8 | 3%

E' una doccia fredda quella che arriva dai dati dell'inflazione con un solo piccolo barlume di speranza. Perché purtroppo il dato del mese di aprile fornito dall'istat, sebbene si tratti di stime ...- - > Inflazione in aumento ad aprile per effetto dei rialzi dei prezzi dei beni energetici non regolamentati .l'inflazione: l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, ad aprile sulla base delle stime preliminari diffuse oggi dall'Istat ...Con la leggera diminuzione dell'inflazione nell'ultimo periodola fiducia dei consumatori, fortemente minata dall'annus horribilis appena trascorso. Nella drammaticità della ...

L'inflazione torna a crescere, ad aprile accelera all'8,3% Agenzia ANSA

Prezzi degli alimentari in controtendenza, rallentano la loro crescita registrando una crescita media del 12,3%e per la prima volta scendono al +7,9% i listini dei vegetali freschi. E' quanto emerge d ...Il fuoriclasse argentino vola in Arabia dopo la sconfitta del Psg. L'Equipe lo attacca così: "L'imbroglio" Lionel Messi e Paris Saint-Germain sempre più ai ferri corti: dopo la cocente sconfitta casal ...