Tiro a Volo | quarta tappa della Coppa del Mondo | Prosperi al comando in Egitto

Leggi su sportface

(Di martedì 2 maggio 2023) Al Cairo è iniziata ladeldelche al momento vede l’italiano Lorenzoalclassifica. Dopo 50 piattelli di qualificazione, la classifica provvisoria maschile vede proprio il nostro italiano davanti a tutti., poliziotto di Artena (Rm), oro nelladeldi Tucson (Usa) nel 2018, ha aperto la gara con un perfetto 25/25 e nella seconda serie è inciampato in un solo errore, totalizzando in totale 49 su 50. Subito alle spalle dell’italiano, James Willet e Nathan Steven Argiro ed il portoghese Josè Manuel Bruno Faria. Inizio importante anche per Massimo Fabbrizi (Carabinieri), che con un ...