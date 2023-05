“Ti piacciono uomini o donne?” Isola | dei Famosi 2023 | da Cristina Scuccia la risposta bomba

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 2 maggio 2023) Da quando è entrata all’deinon si parla che di lei. Facciamo chiaramente riferimento a Suor, oramai ex ai voti e quindi al velo. In tanti si chiedono cosa stia nascondendo la donna dal punto di vista sentimentale e chiaramente c’è qualcuno che dice di sapere tutto, anche i dettagli più scabrosi. Ma andiamo con ordine. Come ricorderete tra l’altro, nei primi giorni si è parlato molto di un’amicizia speciale con Helena Prestes. A quel punto, dopo che in studio e fuori, l’opinionista Vladimir Luxuria aveva fatto capire a tutti di sapere qualcosa di più sulla sessualità della cantante si è alzato un caso mediatico senza precedenti. Poco più tardi, qualcuno lo ricorderà, la giornalista Grazia Sambruna aveva anticipato il suo coming-out. A quel punto in molti in Honduras hanno iniziato a ...