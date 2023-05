(Di martedì 2 maggio 2023) Scopre che il fintolo hadale locon un colpo di pistola. Poidentro e prosegue il suo appuntamento galante come se nulla fosse. L’omicidio costato la vita a Elliot Nix, 46 anni, è avvenuto lo scorso 11 aprile nei pressi di un'hamburgheria...

Infatti, i Finanzieri, all'esito dell'attività di indagine,individuato 8 immobili, 1 terreno,... residente in Piemonte,dall'attività della cartomante la quale, al fine di risolvergli ...Le cronache recentiriportato la notizia di una vendita di 12 cravatte spacciate di marchi ... Consegnano poi alla vittima una busta e solo in un secondo momento ilconto che in realtà ...... coordinata dal procuratore capo di Paola Pierpaolo Bruni, gli indagati avrebberoil ... Gli inquirentiscoperto che le provette giungevano nei laboratori di analisi degli ospedali di ...

"Ti hanno truffato": esce dal ristorante e uccide il parcheggiatore, poi torna a cena Today.it

Raggira gli anziani con la scusa di vendere o acquistare orologi, denunciato un 49enne napoletano. Si tratta dell'ennesima truffa sventata dai ...Con l'accusa di aver truffato una donna di 92 anni, a Potenza due uomini sono stati arrestati dalla Polizia. (ANSA) ...