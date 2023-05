The First Slam Dunk in anteprima al Comicon 2023 | la prima schiacciata è vincente!

(Di martedì 2 maggio 2023) Inali primi 15 minuti di The, l'attesissimo film d'animazione diretto dall'autore stesso del manga cult, Takehiko Inoue, che sarà distribuito nelle sale italiane grazie a Anime Factory di Plaion Pictures in doppia versione, in originale con sottotitoli e interamente doppiato. Quanto è cambiatodopo più di vent'anni? Auditorium deldi Napoli gremito, servizio d'ordine impeccabile e rigorosissimo, con tanto di ritiro di ogni smartphone o apparecchio di registrazione video all'ingresso e parterre d'eccezione per la presentazione, inesclusiva, dei primi 15 minuti di The...

... con tanto di ritiro di ogni smartphone o apparecchio di registrazione video all'ingresso e parterre d'eccezione per la presentazione, in anteprima esclusiva, dei primi 15 minuti diSlam ......Piaf 4/05 Maurice - Un topolino al museo 4/05 Creature di Dio 4/05 Dark Matter 8/05 Le ali della libertà 8/05 Gli ultimi giorni dell'umanità 8/05 Toro scatenato 10/05 Un altro domani 10/05......domani il piano per le munizioni da fornire all'Ucraina e aumentare la produzione industrialepost "Pronto il piano per un milione di munizioni". L'ora della verità dell'Ue appearedon ...

The First Slam Dunk: il video saluto di Federica Simonelli, voce di ... Lega Nerd

Regulators have barely written the epitaph for First Repbulic Bank, but investors on Wall Street have already moved onto speculating which bank might be the next to fail.The new dates are in Brooklyn and Los Angeles. Chance the Rapper Announces More Acid Rap 10th Anniversary Concerts Eddie Fu ...