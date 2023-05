The Ferragnez 2 | Chiara Ferragni e Fedez smentiscono la crisi | «Non siamo mai stati più uniti di così»

" Questo ultimo anno più di tutti ci ha messo alla prova" . Così comincia il trailer della seconda stagione di, la serie di Prime Video che sarà visibile in streaming a partire dal prossimo 18 maggio. Fedez e Chiara Ferragni tornano a mostrare spaccati inediti della loro vita a cinque stelle al ...Prime Video lancia il trailer di '2'. Fedez: 'Sarà una stagione piccante' Prime Video ha svelato oggi il trailer ufficiale dello show non - fiction italiano Original '- La serie' , che per la seconda ...La seconda stagione del loro docu - realityracconterà nuove sfide e nuovi traguardi della coppia, ma anche il loro rapporto come tale e come genitori, accettando ancora una volta con ...

The Ferragnez 2, nel trailer Chiara Ferragni e Fedez smentiscono la crisi: «Non siamo mai stati più uniti di... Corriere della Sera

Chiara Ferragni e Fedez hanno appena condiviso sui social un'anteprima della nuova stagione della serie che li vede protagonisti. «Quest'anno più di tutti ci ha messo alla prova», dicono, tra lacrime ...Il cantante torna a parlare su Instagram del suo stato di salute, dopo l’operazione subita per togliere un tumore raro al pancreas nel 2022. «Avevo proprio dei buchi sulla pancia, me la sono fatta sis ...