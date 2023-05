The Batman | Ben Affleck svela i piani per il villain del suo film poi cancellato

Leggi su movieplayer

(Di martedì 2 maggio 2023) Benhato i suoiper Deathstroke, ildi The: il suo progetto sul Cavaliere Oscuro che non è mai stato realizzato. Benha sorpreso tutti presentandosi al Full Circle Justice League di Zack Snyder: durante l'evento la superstar ha parlato del suosuche è statoe deiche aveva per il cattivo della pellicola. Prima di Thecon Robert Pattinson, infatti, si sarebbe dovuto realizzare il Thedi, che sarebbe stato diretto e interpretato dalla star hollywoodiana. Il pubblico è stato privato della visione diper quanto concerne quella che sarebbe stata la sua ...