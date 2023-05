Thailandia | candidata premier partorisce a 15 giorni dal voto

La, che mira a diventare la nuova premier del Paese asiatico ha detto che parlerà con i media tra qualche giorno, quando sarà abbastanza forte. Ha smesso di viaggiare per la campagna ...Lapremier del Paese asiatico ha detto che parlerà con i media tra qualche giorno, quando sarà abbastanza forte. Ha smesso di viaggiare per la campagna elettorale solo di recente e ha ...La, che mira a diventare la nuova premier del Paese asiatico, ha detto che parlerà con i media tra qualche giorno, quando sarà abbastanza forte. Ha smesso di viaggiare per la campagna ...

Thailandia,candidata premier partorisce 15 giorni prima del voto Agenzia ANSA

Le altre notizie del giorno: Marcos Jr. annuncia disponibilità di Pechino a negoziare su aree di pesca nel Mar Cinese Meridionale. Fuga di gas uccide 11 persone nello Stato indiano del Punjab.