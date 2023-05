Test del cioccolato | il tuo preferito svela una particolarità sul tuo carattere

Leggi su kronic

(Di martedì 2 maggio 2023)bianco, al latte o fondente? Scegline uno e scopri alcuni lati del tuoche forse non sapevi di avere. Senza dubbio ilè una delle delizie più apprezzate e squisite che si possano trovare in commercio. Oltretutto, se preso nelle giuste quantità, può anche far bene. All’umore ma non solo. Erano gli inizi del 1500 quando gli esploratori europei scoprivano dagli Aztechi il cacao. Ilrivela il– Kronic.itE pensare che per quei popoli le bacche di cacao erano persino più preziose dell’oro. Da lì, successivamente, la ricetta per fare il. Ma non solo di un tipo, ne esistono centinaia di versioni: da quello fondente, a quello al latte passando per ilbianco. Senza contare le innumerevoli varianti ...