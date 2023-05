Tertium polum non datur | perché il “centro” è destinato a fallire

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 2 maggio 2023): il convitato di pietra (e miraggio) della politica italiana. Non c’è giorno in cui la sua presenza non aleggi nei talk show, negli editoriali, nelle indiscrezioni più o meno attendibili. Una categoria sospesa tra l’astratto e il metafisico che intriga alcuni commentatori, ma lascia del tutto indifferenti le persone comuni. Conoscere il suo peso è difficile, comprendere la sua utilità una mission impossible degna di Ethan Hunt. Cos’è il? In che modo definire il? Verrebbe in mente il paragone con l’araba fenice: “Che vi sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa”. In effetti, è un non luogo nel quale convergono le aspirazioni di politici – o presunti tali – alla ricerca di visibilità e protagonismo, che ambiscono a raggiungere il loro “di gravità permanente”. Numerose sono le ...