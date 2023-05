Terra amara | spoiler | Yilmaz e Zuleyha pronti alla fuga Ci riusciranno?

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 2 maggio 2023)Akkaya eAltun, come si evince daglidirelativi ai prossimi episodi, finalmente sarannoa lasciare Cukurova per lasciarsispalle il loro doloroso passato e ricominciare insieme una nuova vita. I due si riavvicineranno quandorivelerà al suo ex fidanzato che la moglie Mujgan ha provato ad ucciderla e che Adnan è suo figlio. Akkaya sarà molto scosso da quelle rivelazioni, ma poi deciderà di prendere finalmente in mano la propria esistenza e stare finalmente con la donna che ama. A quel punto,decideranno di fuggire insiemevolta della Germania insieme al figlioletto e ai piccoli avuti dai rispettivi matrimoni con Mujgan e ...