Terra Amara oggi 2 maggio 2023 | orario e anticipazioni

(Di martedì 2 maggio 2023)Dopo la pausa del Primo, la soap turca torna nel primo pomeriggio di Canale 5. Ci eravamo lasciati all’episodio dell’incendio che ha messo in pericolo la vita del piccolo Adnan. Ecco cosa succede nella puntata di: Berika annuncia di voler lasciare la guida dell’associazione, di conseguenza Fusun orienta l’attenzione delle altre verso Behice. Demir spiega alla madre come ha risolto i problemi di liquidità dell’azienda. Cetin viene assolto e liberato e si gode un po’ di tempo con la ...

...un complesso e quasi sotterraneo sistema di potere ha strangolato l'isola rendendola unadi ... Davverola considerazione di Salvatore Borsellino : "Non ho mai creduto alla Giustizia degli ...non andrà in onda nel canonico appuntamento delle 14:10: al suo posto ci sarà Rosamunde Pilcher: Il fantasma di Cassley . Prima, invece, confermato l'appuntamento di Beautiful , su Canale ...Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 2 maggio , alle 14.10 , Berika ha un importante annuncio da fare: sta per lasciare la guida dell'associazione . Fusun , allora, coglie l'occasione ...

Terra Amara su Canale 5, le anticipazioni delle puntate dal 30 aprile al 6 maggio La Gazzetta dello Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Gli spoiler delle nuove puntate di Terra Amara: Demir si vendica della moglie e la tratta come se fosse una domestica ...